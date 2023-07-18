Происшествия 18 июля 2023, 09:42 Обломки сбитых ракет повредили в Одессе портовую инфраструктуру Глава совета Братчук: объекты портовой инфраструктуры в Одессе получили повреждения РИА «Новости»

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В Одессе во время ракетной атаки пострадала портовая инфраструктура. Сооружения задела ударная волна и рухнувшие после сработавшей системы ПВО обломки, сообщил в своем Telegram-канале председатель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, Одесскую область атаковали ночью 18 июля. Системы ПВО сбили 21 дрон-камикадзе и шесть ракет «Калибр», выпущенных из акватории Черного моря. Фрагменты упали в районе порта.

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«Обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений», — сообщил глава совета.

Администрация Одессы в Telegram-канале подтвердила попадание в инфраструктуру порта и сообщила, что еще четыре беспилотника сбили в Николаеве. Осколки попали в объект промышленности и спровоцировали пожар.

Ночью жители Одессы и Николаева услышали громкие звуки, похожие на взрывы, сообщили «Известия». Там дважды объявляли воздушную тревогу.