Происшествия 02 марта 2024, 21:31 Обломки сбитой ракеты HIMARS нашли в Ясиноватой РИА «Новости»: в Ясиноватой нашли двигатель и хвостовую часть ракеты HIMARS РИА «Новости»

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ВСУ выпустили по Ясиноватой американскую ракету HIMARS, которую успешно сбила российская ПВО. После этого в городе обнаружили сохранившийся двигатель и хвостовую часть ракету, сообщило РИА «Новости».

«В городе Ясиноватой в ДНР обнаружили хвостовую часть с маршевым двигателем от ракеты, выпущенной украинскими военными из американской РСЗО HIMARS», — отметили в сообщении.

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Ранее украинские военные атаковали Ворошиловский район Донецка из РСЗО HIMARS. Глава города Алексей Кулемзин сообщил, что жертвой обстрела стал местный житель, также ранения получила одна женщина. Боеприпас разнес стену многоэтажного жилого дома. Взрывная волна выбила окна в соседнем здании.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты начали работать над вопросом поставок Украине нового варианта баллистической ракеты ATACMS«еще большей дальности», чем раньше.