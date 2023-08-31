Эксклюзив 31 августа 2023, 12:41 Обломки сбитого в Подмосковье беспилотника показали на видео Сбитый БПЛА рухнул у деревни Глиньково в Подмосковье, обломки сняли на видео

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Военные 31 августа перехватили в Подмосковье беспилотник. Правоохранители нашли его обломки в районе деревни Глиньково. Кадры с места ЧП показал «360».

К поиску фрагментов БПЛА подключились полицейские, спасатели и другие специалисты. Обломки дрона разлетелись по лесополосе в районе деревни Глиньково, вдалеке от жилых домов. Механизмы, металлические и деревянные детали корпуса нашли на деревьях и в траве. Оперативные службы тщательно осмотрели территорию.

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Глава Воскресенского городского округа Алексей Малкин сообщил, что хлопок со стороны кукурузного поля услышали около семи часов утра. В деревнях Глиньково и Марчуги повреждений не обнаружили.

Летевший на Москву дрон сбили средствами ПВО, объявил мэр столицы Сергей Собянин. Жители и инфраструктура не пострадали. В аэропортах Москвы отменили и задержали около 150 рейсов.