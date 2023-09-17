Происшествия 17 сентября 2023, 09:43 Обломки сбитого над Истрой дрона упали между КП «Старый свет» и Новорижским шоссе Глава Истры: обломки дрона упали между КП «Старый свет» и Новорижским шоссе Фото: Telegram-канал главы округа Истра Татьяны Витушевой

Читать 360tv в

Обломки сбитого над Истрой беспилотника, предположительно, упали в лесной массив между КП «Старый свет» и Новорижским шоссе. Об этом сообщила в Telegram-канале глава городского округа Татьяна Витушева.

«Сегодня ночью в районе 01:40 силами ПВО был уничтожен БПЛА над территорией городского округа Истра, двигавшийся в сторону Москвы», — напомнила она.

Реклама

На месте падения обломков сбитого дрона в этих районах работают оперативные службы. Витушева подчеркнула, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Она также призвала не публиковать фото- и видеокадры работы ПВО и не обсуждать эту тему в соцсетях.

Глава Истры обратила внимание на ограничение полета беспилотных и летательных аппаратов. В случае выявления небольших объектов в небе размером от 20 сантиметров до трех метров, похожих на самолет, запуска подобных объектов с земли нужно позвонить по номеру 112 или 8 (495) 994-38-98, сообщить место обнаружения, время и размер БПЛА, а также сделать фото или видео момента запуска и людей, которые запускают дрон.