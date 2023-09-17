Происшествия 17 сентября 2023, 14:18 Обломки сбитого над Истрой беспилотника влетели в забор частного дома Глава Истры: в округе нашли обломки сбитого БПЛА, включая элементы двигателя РИА «Новости»

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В Истре нашли детали сбитого ночью над регионом украинского беспилотника, в том числе и элементы стартового двигателя. Об этом заявила глава городского округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

Судя по обнаруженным в частном секторе у Новорижского шоссе обломкам, аппарат был рассчитан на малую дальность полета. Сейчас все найденные детали осматривают специалисты. Им предстоит выяснить, не нес ли беспилотник взрывоопасные элементы.

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«При падении элементы БПЛА нанесли незначительные повреждения забору близлежащего частного дома. Пострадавших нет», — заключила Витушева.

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Ночью 17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили над Истрой вражеский дрон, который двигался к столице. Позже данные о сбитом БПЛА подтвердили в Минобороны России.

Также утром воскресенья дрон-камикадзе, летевший на Москву, сбили над Тулой, обошлось без пострадавших.