17 сентября 2023, 23:05
Обломки сбитого дрона ВСУ нашли на ферме в Севастополе
Губернатор Севастополя: обломки сбитого беспилотника ВСУ рухнули на ферму
Спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о падении обломков сбитого беспилотника ВСУ на одной из ферм на Северной стороне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
«Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировали», — написал он.
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Глава региона отметил, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Также Развозжаев призвал жителей Севастополя доверять только официальной информации.
Средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник в воскресенье, 17 сентября, в 21:30 по московскому времени. По данным Минобороны РФ, очередную попытку атаки ВСУ пресекли над юго-западной частью полуострова Крым. Еще два украинских беспилотника сбили в этом же районе около 20:30 по московскому времени.
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