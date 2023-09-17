Происшествия 17 сентября 2023, 23:05 Обломки сбитого дрона ВСУ нашли на ферме в Севастополе Губернатор Севастополя: обломки сбитого беспилотника ВСУ рухнули на ферму РИА «Новости»

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Спасательная служба Севастополя зафиксировала информацию о падении обломков сбитого беспилотника ВСУ на одной из ферм на Северной стороне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировали», — написал он.

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Глава региона отметил, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Также Развозжаев призвал жителей Севастополя доверять только официальной информации.

Средства ПВО ликвидировали украинский беспилотник в воскресенье, 17 сентября, в 21:30 по московскому времени. По данным Минобороны РФ, очередную попытку атаки ВСУ пресекли над юго-западной частью полуострова Крым. Еще два украинских беспилотника сбили в этом же районе около 20:30 по московскому времени.