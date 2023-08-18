Происшествия 18 августа 2023, 04:28 Обломки сбитого дрона упали в зоне «Экспоцентра» в центре Москвы Собянин: обломки сбитого БПЛА упали в районе «Экспоцентра» в центре Москвы Unsplash

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Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву. Обломки дрона упали в районе «Экспоцентра», сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«При попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли», — написал он.

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По словам главы города, предварительно, пострадавших нет. Сейчас на месте работают городские экстренные службы.

Ранее Telegram-каналы сообщили о взрыве недалеко от башен Москва-Сити. Жители столицы и Подмосковья слышали похожие на взрывы звуки.