Происшествия 20 февраля 2024, 09:59 Обломки сбитого дрона не повредили инфраструктуру Калужской области Губернатор Шапша: разрушений при ликвидации БПЛА в Калужской области нет Ali Hashisho/XinHua/globallookpress

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Украинский беспилотник сбили в Сухиничском районе. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировали. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром в Сухиничском районе силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — заявил он.

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Над Брянской и Калужской областями утром 20 февраля засекли два беспилотника, сообщило Минобороны России. С их помощью планировали атаковать объекты на российской территории. Еще три дрона перехватили ночью в Брянской области. Власти сообщили, что в Стародубском муниципальном округе и Погарском районе обошлось без последствий.

Перехваченный на линии боевого соприкосновения украинский FPV-дрон передали тульским специалистам. Они выяснили, что его собрали из недорогих китайских комплектующих.