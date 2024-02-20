20 февраля 2024, 09:59
Обломки сбитого дрона не повредили инфраструктуру Калужской области
Губернатор Шапша: разрушений при ликвидации БПЛА в Калужской области нет
Украинский беспилотник сбили в Сухиничском районе. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировали. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром в Сухиничском районе силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — заявил он.
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Над Брянской и Калужской областями утром 20 февраля засекли два беспилотника, сообщило Минобороны России. С их помощью планировали атаковать объекты на российской территории. Еще три дрона перехватили ночью в Брянской области. Власти сообщили, что в Стародубском муниципальном округе и Погарском районе обошлось без последствий.
Перехваченный на линии боевого соприкосновения украинский FPV-дрон передали тульским специалистам. Они выяснили, что его собрали из недорогих китайских комплектующих.
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