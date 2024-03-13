Происшествия 13 марта 2024, 09:32 Обломки сбитого БПЛА повредили жилой дом в Белгородской области Гладков: беспилотник сбили в Графовке, обломки повредили жилой дом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Система противовоздушной обороны уничтожила украинский дрон в небе над селом Графовка в Шебекинском городском округе, обломки попали в жилой частный дом. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Беспилотник самолетного типа сбили в селе Графовка Шебекинского городского округа, сработала система ПВО. Пострадавших нет. Некоторые из обломков дрона попали в частный жилой дом, есть повреждения внутри, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы», — написал он.

Реклама

В ночь на среду, 13 марта, силы ПВО также сбили два беспилотника ВСУ рядом с селом Серебрянка Новооскольского городского округа. Гладков отмечал, что среди местного населения пострадавших нет, но после падения обломков загорелся сарай в частном домовладении.

Днем ранее националисты атаковали Белгород, один из дронов попал в здание городской администрации.