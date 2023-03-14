Важное 14 марта 2023, 13:06 Обломки сбитого беспилотника рухнули на крышу гаража в Белгородской области Губернатор Гладков: система ПВО в Белгородской области сбила беспилотник РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны перехватила в небе над Белгородским районом беспилотник. Жители не пострадали, обломки задели крышу гаража, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет», — объявил он.

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Обломки упали на крышу гаража частного жилого дома. Оперативные службы, по словам Гладкова, выехали на место.

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Украинские войска в понедельник, 13 марта, выпустили по Белгороду и Белгородскому району четыре беспилотника, а также обстреляли село Теребрено Краснояружского района. Женщину с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали и провели экстренную операцию. Губернатор сообщил, что, когда позволит состояние, ее перевезут на лечение в Москву. В первом случае получили повреждения два частных дома, во втором — пять, а также две машины.