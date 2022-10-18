Эксклюзив 18 октября 2022, 15:40 Обломки самолета увезли с места крушения в Ейске. Видео «360» опубликовал кадры вывоза обломков самолета с места крушения в Ейске

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Аварийно-восстановительные работы продолжаются на месте крушения истребителя Су-34 в Ейске Краснодарского края. Обломки военного самолета увезли с места произошедшего. Кадры этого момента оказались в распоряжении «360».

Катастрофа произошла накануне вечером. По данным Минобороны, Су-34 рухнул во дворе жилого дома в Ейске и загорелся. Пилотам удалось катапультироваться. В результате произошедшего погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 — пострадали.

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По предварительным сведениям, повреждены 72 квартиры, жильцов эвакуировали. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что многоэтажку, скорее всего, можно будет восстановить.

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По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи допросили пилотов. По предварительной версии СК, трагедия произошла из-за технической неисправности.

На месте трагедии местные жители устроили стихийный мемориал: люди приносят свечи, игрушки, цветы.