Происшествия 13 мая 2023, 13:52 Обломки рухнувшего в Брянской области вертолета нашли В Брянской области нашли обломки упавшего под Клинцами вертолета Соцсети

Читать 360tv в

В Брянской области обнаружили обломки вертолета, который рухнул в городе Клинцы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

«В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали. Люди, находившиеся на борту, погибли», — сказал собеседник агентства.

Реклама

Точные данные о числе жертв происшествия уточняются.

По информации источника РИА «Новости», в результате ЧП получили повреждения несколько домов — их зацепило обломками. Подробностей собеседник агентства не привел.

Telegram-канал Baza опубликовал данные о пострадавшей женщине — это 51-летняя местная жительница. Она получила ожоги, ей начали оказывать помощь медики.

По данным Telegram-канала «112», в Брянской области могли упасть два вертолета — один в Клинцах, а второй — в Стародубе. Источник канала заявил, что на место возможного крушения воздушного судна в Стародубе направили экстренные службы.

Официально информацию о происшествии пока не комментировали.