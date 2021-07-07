Обломки разбившегося на Камчатке Ан-26 засняли вблизи

Фото обломков рухнувшего на Камчатке Ан-26 появились в распоряжении «360». Части самолета были обнаружены в 3,8 километра от аэропорта поселка Палана. На месте продолжается поисковая операция.

На борту Ан-26 находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. По последним данным, спасатели обнаружили тела 19 погибших. Работы ведут как наземная группировка спасателей, так и группа водолазов.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три версии крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

На Камчатке объявлен трехдневный траур по погибшим. Власти региона пообещали выплатить компенсации родственникам жертв крушения. Помощь также собирается предоставить и авиапредприятие, которому принадлежал Ан-26.