Происшествия 02 августа 2023, 16:57 Обломки разбившегося беспилотника повредили частный дом в Подмосковье Mash: остатки рухнувшего БПЛА повредили дом в деревне Иневке в Московской области Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Обломки разбившегося беспилотника в деревне Иневке Наро-Фоминского района Московской области повредили один из частных домов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Части упавшего дрона нашли жители садового товарищества «Арабеск». По информации канала, металлические осколки пробили железную крышу частного дома.

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«А приехавшие на место спецы определили, что перед ними остатки вражеского БПЛА. Сейчас их отправили на экспертизу», — уточнили в публикации.

Произошедшее уже квалифицировали как террористический акт. Материалы приобщили к уголовному делу, которое возбудили днем ранее после атаки беспилотников на Москву.

В ночь на 1 августа в столице сработала система противовоздушной обороны. Отечественная ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ. Один из них пробил фасад здания Москва-Сити. Еще два БПЛА уничтожили над Одинцовским и Наро-Фоминским городскими округами.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов предположил, что украинские боевики запускают беспилотники с российских территорий.