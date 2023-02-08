08 февраля 2023, 16:33
Обломки ракеты украинского ПТРК «Корсар» обнаружили в Курской области
SHOT: украинский дрон сбросил ракету в Курской области
В Суджанском районе Курской области упали обломки ракеты от украинского ПТРК «Корсар». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации канала, российские военные недалеко от границы заметили квадрокоптер, который летал над лесополосой. Причем движения были хаотичными — из стороны в сторону.
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«Вскоре раздался взрыв. Спустя некоторое время специалисты добрались до места и обследовали. Оказалось, дрон скинул боеприпас на какой-то куст. Поблизости не было ни военных, ни гражданских объектов», — говорится в сообщении.
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Авторы канала утверждают, что обломки ракеты принадлежат противотанковому комплексу «Корсар», который ВСУ не применяют в боевых действиях из-за активных ударов российской артиллерии.
«Поэтому такие боеприпасы часто используют для диверсий. В том числе сбрасывают с дрона», — заключил Shot.
Между тем никаких официальных заявлений со стороны российских властей еще не поступало.
Ранее американское издание сообщило о якобы совместном проекте России и Ирана по строительству фабрики, которая будет производить беспилотные летательные аппараты.
Беспилотники
ВСУ
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