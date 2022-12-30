Происшествия 30 декабря 2022, 13:27 Обломки неизвестного объекта нашли в Волгоградской области

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Местные жители обнаружили упавшие обломки неизвестного объекта в поле в Руднянском районе Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщил глава Ильменского сельского поселения Владимир Плющенко.

По его словам, разрушений нет. Место происшествия оцепили.

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Как обломки оказались в поле, неизвестно, поскольку очевидцев падения пока не нашли. Пользователи соцсетей утверждают, что эти фрагменты «похожи на военные объекты».

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В середине декабря СМИ сообщили о падении сразу нескольких неизвестных объектов уже в другом — Еланском — районе Волгоградской области. Жители рассказали, что на территории «посшибало деревья». По предварительным данным, один объект приземлился на дерево, остальные нашли в поле. В соцсетях предположили, что это «беспилотник или ракета».

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