Происшествия 30 августа 2023, 12:38 Обломки еще одного сбитого БПЛА рухнули в Дзержинском районе Калужской области Губернатор Шапша: в Дзержинском районе Калужской области сбили БПЛА РИА «Новости»

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В Калужской области сбили беспилотник. Его обломки упали в Дзержинском районе за пределами населенных пунктов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Днем на территории Дзержинского района силами ПВО был сбит еще один БПЛА. Обломки беспилотника упали вне населенных пунктов», — заявил он.

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Инфраструктура, по словам Владислава Шапши, не пострадала. За медпомощью никто не обращался.

Ночью в пустой резервуар для нефтепродуктов на территории Дзержинского района попал дрон, после чего начался пожар. Обломки БПЛА с оставшейся взрывчаткой уничтожили саперы — губернатор заявил, что именно эти громкие звуки слышали местные жители.

Беспилотник самолетного типа сбили в Сухиничском районе. Никто не пострадал, но в одном из жилых домов разбились окна. Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО перехватили его около двух часов ночи.