22 августа 2023, 03:28
Обломки беспилотника попали в жилой дом в Красногорске
В результате атаки беспилотника в многоэтажном доме в Красногорске нарушено остекление. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«В Красногорске зафиксировано повреждения остекление на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов. Также повреждено несколько припаркованных у дома машин», — отметил собеседник агентства.
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По предварительной информации, никто не пострадал.
Беспилотники атаковали столицу в ночь на 22 августа. О звуках взрывов сообщили жители Павшинской поймы в Красногорске и столичного района Строгино. Во Внуково, Шереметьево и Домодедово объявили режим «Ковер», часть рейсов задерживаются на прилет и вылет.
Местные жители в Строгино опубликовали кадры с предполагаемого места взрыва. На видео заметно, как в небо поднялись клубы белого дыма.
Красногорск
Беспилотники
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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