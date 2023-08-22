Происшествия 22 августа 2023, 03:28 Обломки беспилотника попали в жилой дом в Красногорске

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В результате атаки беспилотника в многоэтажном доме в Красногорске нарушено остекление. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В Красногорске зафиксировано повреждения остекление на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов. Также повреждено несколько припаркованных у дома машин», — отметил собеседник агентства.

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Беспилотники атаковали столицу в ночь на 22 августа. О звуках взрывов сообщили жители Павшинской поймы в Красногорске и столичного района Строгино. Во Внуково, Шереметьево и Домодедово объявили режим «Ковер», часть рейсов задерживаются на прилет и вылет.

Местные жители в Строгино опубликовали кадры с предполагаемого места взрыва. На видео заметно, как в небо поднялись клубы белого дыма.