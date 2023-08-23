23 августа 2023, 04:01
Обломки беспилотника повредили здание в Химках
«112»: обломки беспилотника повредили здание в микрорайоне Старбеево в Химках
Обломки сбитого беспилотника упали в микрорайоне Старбеево в Химках. Повреждена стена здания, сообщил Telegram-канал «112».
Очевидцы сообщили о взрывах в Москве и Подмосковье около 02:45 в ночь на 23 августа. Громкие звуки слышали в Алтуфьево, Красногорске и в центре столицы. Жители Химок сообщили о сильных взрывах, от которых задрожали окна и сработала сигнализация на машинах. Очевидцы сообщили о трех мощных взрывах и предположили, что это работа систем противовоздушной обороны.
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По информации Telegram-канала «112», обломки сбитого дрона упали в районе Старбеево в Химках и повредили стену здания.
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