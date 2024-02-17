Происшествия 17 февраля 2024, 09:46 Обломки беспилотника повредили крышу дома в Воронеже Гусев: в Воронеже обломки беспилотника повредили крышу дома РИА «Новости»

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Обломки уничтоженного украинского беспилотника повредили крышу частного дома в Воронеже. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

«По уточненной информации МЧС, в Туркменском проезде в Воронеже обломки сбитого дрона повредили крышу частного дома. Пострадавших людей нет, в кратчайшие сроки поможем с ремонтом», — написал он.

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Мэр города Вадим Кстенин в Telegram-канале уточнил, что повреждения имущества незначительные.

«Поручил восстановить крышу частного дома, на который упали обломки БПЛА, в максимально короткие сроки. Для организации работ на место выехали профильные специалисты. Ситуацию взял под свой личный контроль», — добавил он.

Минобороны сообщило, что силы ПВО минувшей ночью уничтожили 33 украинских дрона в небе над населенными пунктами России, из них четыре — над Воронежской областью.