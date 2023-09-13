Происшествия 13 сентября 2023, 18:03 Обломки беспилотника нашли в Румынии Минобороны Румынии обнаружило части БПЛА на своей территории Википедия

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Части беспилотного летательного аппарата обнаружили на территории Румынии в районе городов Нуфэрул и Виктория. Об этом сообщило местное издание Adevarul со ссылкой на Минобороны страны.

Обломки возможного БПЛА нашли в уезде Тулча на площади нескольких десятков метров.

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В среду, 6 сентября, около границы с Украиной также обнаружили части дрона. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар уточнил, что несколько осколков беспилотника находились в Тулче около Плауру. После этого Генштаб страны решил ужесточить меры безопасности на воздушной границе с Украиной.

Позже МИД Румынии вызвал советника-посланника посольства России Елену Копнину и выразил ей протест из-за нарушения воздушного пространства страны. Представители министерства заявили, что обломки БПЛА якобы напоминают дрон, используемый Вооруженными силами РФ.