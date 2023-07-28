Эксклюзив 28 июля 2023, 06:34 Обломки беспилотника нашли в поселении Первомайское ТАО Москвы БПЛА упал на частной территории в поселении Первомайское ТАО Москвы Unsplash

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Очевидец вызвал экстренные службы в поселение Первомайское Троицкого административного округа Москвы из-за упавшего с неба устройства, похожего на беспилотник. Обломки нашли на улице Добрососедской, сообщил источник «360».

В 03:48 поступил вызов из деревни Кукшево поселения Первомайское. Очевидец сообщил, что на частную территорию упал предмет, похожий на беспилотник. Возгораний и разрушений нет. Специалисты выехали на место и нашли возле дома по улице Добрососедской, 6 обломки.

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Украинский беспилотник сбили в Москве ночью, сообщил мэр Сергей Собянин. Никто не пострадал. Минобороны России объявило, что киевский режим готовил теракт в Московской области. Средства ПВО сбили БПЛА противника.

В приграничной Курской области 27 июля перехватили три беспилотника, сообщил Telegram-канал Baza. Средства РЭБ сбили их с курса на территории Рыльского района. Один аппарат сел, два другие сдетонировали в воздухе.