Эксклюзив 29 ноября 2023, 10:02 Обломки беспилотника нашли в поле в Новой Москве Обломки беспилотника нашли в поле в 2 км от деревни Студенцы в Новой Москве

Читать 360tv в

В Новой Москве обнаружили обломки беспилотника. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, обломки дрона нашли в поле в двух километрах от деревни Студенцы. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали. На место уже прибыли экстренные службы.

Реклама

Принадлежат ли найденные обломки сбитому в небе над Подольском дрону, неизвестно. Подробности выясняются. Утром в среду, 29 ноября, в Подольске ликвидировали украинский беспилотник. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, БПЛА летел в сторону столицы. Однако средства противовоздушной обороны ликвидировали аппарат. Пострадавших в результате атаки нет.

По данным Минобороны, беспилотник самолетного типа принадлежит Вооруженным силам Украины. Российские бойцы при помощи противовоздушной обороны ликвидировали дрон около 07:30 утра.

Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов уточнил, что БПЛА уничтожили в небе над деревней Борисовка.