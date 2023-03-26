Происшествия 26 марта 2023, 18:53 Обломки беспилотника нашли на месте взрыва в Тульской области ТАСС: следователи обнаружили обломки беспилотника на месте взрыва в Киреевске

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Следователи обнаружили на месте взрыва в Киреевске обломки беспилотника Ту-141 «Стриж». Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

О том, что причиной взрыва мог стать беспилотник с боеприпасом, также написало РИА «Новости». Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник рассказал, что беспилотный летательный аппарат мог взорваться еще в воздухе — вероятно, именно этим объясняется большой радиус повреждения домов. Очевидцы также рассказали каналу, что беспилотник «взорвался яркой вспышкой в небе» и обломки разлетелись в разные стороны.

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Взрыв в Тульской области прогремел сегодня в 15:19. На место выехали все оперативные службы. По последним данным, пострадали три человека. Вначале сообщалось, что у первых двоих — молодого человека и девушки — травмы нетяжелые и госпитализация не потребовалась, о состоянии третьего пока ничего не известно. Также оказались повреждены три многоэтажки и несколько хозяйственных построек.