Происшествия 07 июля 2023, 18:52 Обливших зеленкой адвоката в Подмосковье задержали в Петербурге МВД сообщило о задержании в Петербурге напавших на адвоката Елену Пономареву РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали двух мужчин, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву на остановке общественного транспорта в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В ведомстве заявили, что личности подозреваемых оперативно установили, а после задержали в Санкт-Петербурге. В операции принимали участие сотрудники столичного уголовного розыска и коллеги из линейного отдела МВД на транспорте Северной столицы. В ближайшее время задержанных доставят в Москву для проведения следственных действий.

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О нападении на Елену Пономареву сообщила Адвокатская палата Московской области. Коллеги пострадавшего защитника подчеркнули, что в результате нападения у нее пострадала сетчатка глаза.

Сама адвокат в беседе с «360» заявила, что ее преследуют уже два года. До этого женщине присылали угрозы, обливали краской ее автомобиль и устраивали слежку.

В день нападения Пономарева находилась на Рублевском шоссе на остановке общественного транспорта в сопровождении подруги. В какой-то момент к ним подошел молодой человек с пластиковым стаканчиком, который облил адвоката зеленой жидкостью. Второй злоумышленник находился неподалеку, а после нападения оба мужчины сбежали.

Пономарева подчеркнула, что считает причиной нападения свою профессиональную деятельность. После атаки на адвоката полиция завела дело по статье «Хулиганство».