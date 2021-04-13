Облицовка фасада рухнула на прохожих в центре Москвы. Видео

На Гоголевском бульваре на головы прохожих рухнула облицовка фасада одного из зданий. Людям понадобилась помощь медиков. Столичная прокуратура сразу начала проверку по факту происшествия.

«По предварительной информации, 13 апреля 2021 года на Гоголевском бульваре произошло обрушение облицовки фасада одного из домов. Прохожим понадобилась медицинская помощь. Пресненская межрайонная прокуратура организовала проверку», — об этом рассказала руководитель пресс-службы надзорного ведомства Москвы, старший советник юстиции Людмила Нефедова.

По словам начальника отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения, сотрудники прокуратуры сейчас уже занимаются этим делом. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. После проверки прокуроры оценят, как ответственные за безопасность людей исполняли требования законодательства.

В феврале с крыши дома в Лубянском проезде упала сосулька и чуть не проломила голову 23-летней девушке. Ее отвезли на скорой в больницу и положили в нейрохирургию. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому на темени.