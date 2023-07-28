Происшествия 28 июля 2023, 01:59 Облицовка дома свалилась на детскую площадку из-за сильного ливня в Севастополе Губернатор Севастополя Развожаев: облицовка дома упала на детскую площадку из-за ливня

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Облицовка дома рухнула на детскую площадку в Севастополе из-за сильного ливня. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Упала облицовка здания на детскую площадку. Никто не пострадал. УК „ИнтерУют“ контролирует ситуацию», — сказано в публикации.

Губернатор отметил, что зафиксированы протечки крыш в многоквартирных зданиях, подтопления подъездов и падение деревьев. Сотрудники аварийных служб оперативно выехали на пострадавшие участки.

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Кроме того, Развожаев поручил создать совместный оперативный штаб Севавтодора и департамента Горхозяйства для ликвидации последствий непогоды. По его словам, к работе привлекли шесть бригад: 10 единиц техники и 30 человек.

Ранее стало известно о сильном ливне в Белгороде. Вода залила ряд улиц и зданий в регионе, многие деревья не выдержали порыва ветра и сломались. По словам мэра города Валентина Демидова, работу по ликвидации последствий обильных осадков будут вести всю ночь.