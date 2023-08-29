Происшествия 29 августа 2023, 23:43 «Облегчение на душе». Навка обрадовалась возвращению Горбачевой Татьяна Навка назвала возвращение Горбачевой облегчением для всей страны Соцсети

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Вернувшаяся к родным чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева заставила переживать всю страну во время ее поисков. Об этом в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Она подчеркнула, что возвращение юной спортсменки стало огромным счастьем для всех, кто сегодня внимательно следил за работой поисковиков и правоохранителей.

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«Хорошо, что все закончилось благополучно. Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы. Родители выдохнули, тренер выдохнул. Облегчение на душе», — заявила Навка.

Меньше суток понадобилось, чтобы найти пропавшую юную фигуристку, которая не вернулась домой. По камерам наблюдения полицейские выяснили, что Горбачева сначала находилась в «Чкалов Арене», откуда пошла в парк на Покровской набережной.

После того как на местном пляже нашли ее вещи, к поискам подключили водолазов, но в ходе проверки акватории они ничего не обнаружили. Следователи возбудили дело об убийстве. К поискам присоединились участники московского поискового отряда «Лиза Алерт».

В итоге юную спортсменку нашли в кинотеатре одного из торговых центров Москвы. Алину Горбачеву вместе с мамой и психологом привезли к следователям, которым теперь предстоит выяснить, по какой причине она перестала выходить на связь и что с ней происходило, пока девушку разыскивали по всему северо-западу столицы.