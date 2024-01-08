Эксклюзив 08 января 2024, 13:17 Обледеневшие стены и дыры вместо окон. Появилось видео с последствиями пожара на севере Москвы Появилось видео с последствиями пожара на Красностуденческом проезде в Москве

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В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями пожара на Красностуденческом проезде в Москве. После работы спасателей с пожарными стволами стены дома на морозе быстро обледенели, с балконов свисают огромные сосульки.

Два окна в пятиэтажке выбиты, на стеклах уцелевших окон возникла толстая ледяная корка. Пожарная лестница практически превратилась в глыбу льда. Из дыры вместо окна по-прежнему идет дым. Иней образовался и на стоявших вблизи деревьях.

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На момент съемки видео на месте продолжали работать специалисты. Возле пятиэтажного дома стояла пожарная машина.

Возгорание произошло вечером 7 января. Спасатели вскрыли квартиру над горящей и обнаружили, что она доверху забита хламом. Им пришлось до утра разгребать мусорные завалы. О пострадавших не сообщалось. Из двух подъездов эвакуировали 19 жильцов. Пожар полностью ликвидировали лишь около 04:00. За час до этого его удалось локализовать.