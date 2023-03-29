29 марта 2023, 23:41
Объявленный в розыск убийца попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге
Житель Екатеринбурга насмерть сбил 64-летнего мужчину, который находился в розыске по факту убийства. Об этом сообщил E1.RU.
На улице Розы Люксембург водитель Kia наехал на пешехода. Последний скончался в больнице на следующий день от множественных травм.
Реклама
Выяснилось, что погибшего объявили в розыск за совершенное убийство.
Водитель автомобиля свою вину признал и раскаялся. Теперь ему предстоит ответить перед судом, уточнила «Политика сегодня».
ДТП
Реклама
Реклама