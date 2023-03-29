Происшествия 29 марта 2023, 23:41 Объявленный в розыск убийца попал под колеса автомобиля в Екатеринбурге

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Житель Екатеринбурга насмерть сбил 64-летнего мужчину, который находился в розыске по факту убийства. Об этом сообщил E1.RU.

На улице Розы Люксембург водитель Kia наехал на пешехода. Последний скончался в больнице на следующий день от множественных травм.

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Выяснилось, что погибшего объявили в розыск за совершенное убийство.

Водитель автомобиля свою вину признал и раскаялся. Теперь ему предстоит ответить перед судом, уточнила «Политика сегодня».