Происшествия 22 марта 2023, 23:41 Объявленного в розыск мужчину задержали в Курганской области

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В Курганской области задержали жителя Тюмени, который из-за махинаций с колесами попал в федеральный розыск. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

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36-летнего мужчину поймали на автодороге Шадринск — Ялуторовск. Он находился в розыске с января этого года. Оказалось, что он не отправил покупателю автомобильные колеса. Тюменец разместил объявление о продаже, но после получения денег не выполнил свои обязательства. С него взяли подписку о невыезде.