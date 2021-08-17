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    17 августа 2021, 18:16

    Объявлен в розыск водитель, который устроил дрифт в Ижевске

    Дарья Морозова

    Водитель устроил дрифт в Ижевске. Происшествие попало на видео, теперь его разыскивает полиция. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии

    Ролик с участием дрифтующей машины снял на видео местный бизнесмен Дмитрий Кононов и выложил на своей странице в Facebook.

    «Реально таких садить нужно, без условки. Потенциальные убийцы», — написал он.

    В полиции сообщили, что номер автомобиля зафиксирован, разыскивается владелец.