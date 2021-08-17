Объявлен в розыск водитель, который устроил дрифт в Ижевске

Водитель устроил дрифт в Ижевске. Происшествие попало на видео, теперь его разыскивает полиция. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии

Ролик с участием дрифтующей машины снял на видео местный бизнесмен Дмитрий Кононов и выложил на своей странице в Facebook.

«Реально таких садить нужно, без условки. Потенциальные убийцы», — написал он.

В полиции сообщили, что номер автомобиля зафиксирован, разыскивается владелец.