17 августа 2021, 18:16
Объявлен в розыск водитель, который устроил дрифт в Ижевске
Водитель устроил дрифт в Ижевске. Происшествие попало на видео, теперь его разыскивает полиция. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии
Ролик с участием дрифтующей машины снял на видео местный бизнесмен Дмитрий Кононов и выложил на своей странице в Facebook.
«Реально таких садить нужно, без условки. Потенциальные убийцы», — написал он.
В полиции сообщили, что номер автомобиля зафиксирован, разыскивается владелец.