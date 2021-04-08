Объявлен трехдневный траур по погибшим в пожаре в Якутии

Четыре человека погибли, включая двух маленьких детей, при пожаре в селе Чапаево Хангаласского района Якутии. Возгорание в двухэтажном 27-квартином доме началось около десяти вечера 7 апреля. В районе объявили трехдневный траур.

В пожаре погибла женщина, двое ее детей 2017 и 2018 годов рождения и их соседка. Отец семейства пытался спасти детей, он вынес их из горящего дома, но они отравились угарным газом.

«В результате воздействия опасных факторов пожара погибло четыре человека, из них двое детей. Граждане размещены по родственникам и в пункте временного размещения граждан», — сообщили в МЧС региона.

Из горящего здания спасатели эвакуировали 18 человек. Девять из них обратились за помощью к медикам, четыре человека госпитализированы.

Администрация района объявила трехдневный траур по погибшим.

«В Хангаласском улусе объявляю трехдневный траур, приспускаются государственные флаги и флаги муниципалитетов, отменяются культурно-массовые мероприятия», — сообщил глава Олег Иринеев.

Из резервного фонда администрации района будет перечислена адресная материальная помощь, а также специалисты помогут восстановить документы. Глава Якутии Айсен Николаев поручил оказать материальную помощь пострадавшим.

Сгоревший дом был построен в 1997 году. В нем проживали молодые семьи.

В прокуратуре сообщили, что началась проверка, которая находится на контроле прокурора республики.