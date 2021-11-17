Подозреваемый в развращении ребенка депутат Артем Самсонов объявил голодовку

Подозреваемый в педофилии депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов пошел на новые меры, чтобы продемонстрировать степень своего несогласия со следственными действиями. Он решил объявить голодовку, о чем объявил прямо в следственном отделе.

О начале голодовки рассказала изданию VL.ru адвокат парламентария Наталья Касилова. Она добавила, что во время нахождения в отделе у Артема Самсонова подскочило давление. После этого к зданию Следкома, где находился депутат, приехала карета скорой помощи.

Артема Самсонова задержали в среду, 17 ноября. Его подозревают в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

По версии следствия, все произошло два года назад. Самсонов приехал на владивостокскую базу отдыха и начал общаться с 11-летним ребенком. По имеющимся данным, мужчина показывал малолетнему некий предмет интимного характера и объяснял, для чего его нужно использовать. Сам Самсонов настаивает на том, что его просто оклеветали.