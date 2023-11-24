Происшествия 24 ноября 2023, 09:39 Обильный снегопад стал причиной задержки 50 рейсов в московских аэропортах Минимум 50 рейсов задержали в московских аэропортах из-за сильного снегопада РИА «Новости»

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В трех московских аэропортах задержали минимум 50 авиарейсов из-за обильных снегопадов. Еще 12 полетов во Внукове, Домодедове и Шереметьеве отменили. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Расписание».

На 8:37 во Внукове задержали восемь рейсов, а пять отменили. В Домодедове задержали 16 рейсов и отменили пять. В Шереметьеве же сняли два рейса и задержали 14. Позже число несостоявшихся перелетов из-за сильных осадков увеличилось.

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До этого в четверг, 23 ноября, снегопад парализовал работу воздушных гаваней Москвы. В трех аэропортах отменили и задержали сразу 30 рейсов.

Из-за плохих погодных условий московские власти ввели «желтый» уровень опасности. Синоптики заявили, что российскую столицу накроет метель, из-за чего прирост снега составит до 10 сантиметров. Городские службы перевели в режим повышенной готовности.