Эксклюзив 05 сентября 2023, 01:12 «Обидно и страшно». Мать сбежавшего из детсада в Красноярске мальчика объяснила поведение сына Сбежавший из детсада в Красноярске ребенок направлялся домой, рассказала мать Pixabay

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В начале августа из детского сада в Красноярске убежал ребенок. Почти 50 минут мальчик бродил среди высоток и частного сектора, пока его не обнаружила проезжающая мимо женщина — она отвезла ребенка в полицию. Из детского сада о пропаже воспитанника сообщили спустя два часа после пропажи, прокуратура возбудила уголовное дело. «360» пообщался с мамой беглеца и выяснил, какой план был у сбежавшего мальчика.

Оказалось, что мальчика перевели в другую группу, не предупредив самого ребенка.

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«Ему очень сложно адаптироваться к новой обстановке. <…> В понедельник утром он начал плакать, что он не хочет идти в сад», — рассказала собеседница издания.

Мальчик признался, что он что-то не поделил с детьми в новой группе и решил пойти домой. По словам ребенка, воспитатели его не обижали. Когда в детском саду обнаружили пропажу, позвонили отцу мальчика.

Мама ребенка рассказала, что частично понимает поступок сына, с другой стороны — осознает опасность, в которой он оказался.

«С одной стороны его можно понять, что ему стало обидно и страшно в этой группе, и он решил пойти домой. Но с другой стороны, конечно, это опасно, что взял так и один пошел, потому что совсем не разговаривает ребенок», — рассказала женщина.

Она отметила, что это был первый и единственный раз, когда ребенок покинул детский сад самостоятельно. Дорогу домой он помнил и мог дойти, однако с ребенком провели воспитательную беседу и объяснили, как это опасно. Мальчик продолжает ходить в то же дошкольное заведение.

По требованию прокуратуры возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до шести лет.