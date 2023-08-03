Эксклюзив 03 августа 2023, 14:37 Обгоревшее тело сектантки обнаружили под окнами дома в Санкт-Петербурге Обгоревшее тело девушки нашли на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге

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Обгоревшее тело девушки из Москвы нашли под окнами одного из домов на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, 23-летняя погибшая увлекалась черной магией.

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В пресс-службе главка МЧС по Санкт-Петербургу рассказали, что специалисты начали доследственную проверку по факту ЧП.

Не исключено, по версии другого источника «360», что девушку сбросили с 16-го этажа уже мертвой

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», на общем балконе правоохранители обнаружили пустую бутылку из-под вина и тару с керосином.

Родственники погибшей рассказали, что она в последнее время находилась в какой-то секте и часто говорила о черной магии и демонах. Известно, что несколько лет назад девушка получила судимость за попытку кражи.

Ранее в Пензенской области обнаружили тело женщины при разборе завалов сгоревшего дома.