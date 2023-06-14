Происшествия 14 июня 2023, 16:20 Обгоревшее тело человека нашли в Кировском районе Ленобласти

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Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в СНТ «Факел» в Кировском районе Ленобласти обнаружили тело человека. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пожар произошел в среду утром, 14 июня, в частном доме.

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«Происходила проливка, разбор завалов. Была обнаружена сильно обгоревшая единица. Ни пола, ни личности, ничего нет. Ведется дознание», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и причины пожара.