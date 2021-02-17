Обезьяны похитили и убили младенца в Индии

Обезьяны забрались в дом через крышу и похитили двух маленьких детей в городе Танджавур в Индии. Позже животные убили одного из младенцев, написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что обезьяны проникли в жилой дом в момент, когда мать детей ушла в уборную. Отец семейства находился на работе. Новорожденные остались одни всего на несколько минут. Приматы схватили близнецов, но одного из них мать смогла отобрать у животных.

Тело восьмидневной девочки нашли в канаве с водой. Сейчас полиция ищет животных-убийц. Не исключено, что они заражены бешенством.