Эксклюзив 03 сентября 2023, 15:35 Обезьяну заметили на дереве в московском районе Выхино-Жулебино Источник «360»: обезьяну заметили на дереве в Ферганском проезде в Москве Unsplash

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Во вдоре дома № 3, корпус 3, в Ферганском проезде в Москве заметили обезьяну. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «360», обезьяна домашняя. Вероятно, она сбежала из квартиры своих хозяев и забралась на дерево.

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«Рекомендовали обратится в департамент природопользования», — добавил он.

О какой именно обезьяне идет речь, источник не уточнил. Все обстоятельства случившегося уточняются.