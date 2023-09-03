03 сентября 2023, 15:35
Обезьяну заметили на дереве в московском районе Выхино-Жулебино
Источник «360»: обезьяну заметили на дереве в Ферганском проезде в Москве
Во вдоре дома № 3, корпус 3, в Ферганском проезде в Москве заметили обезьяну. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По словам собеседника «360», обезьяна домашняя. Вероятно, она сбежала из квартиры своих хозяев и забралась на дерево.
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«Рекомендовали обратится в департамент природопользования», — добавил он.
О какой именно обезьяне идет речь, источник не уточнил. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Животные
Москва 2023
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