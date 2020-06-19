Обезьяна-алкоголик убила одного человека и ранила еще 250

Все произошло в городе Мирзапуре. Хозяин настолько крепко приучил животное к алкоголю, что обезьяна уже не смогла обходиться без него. Когда хозяин умер, животное стало бродить по улицам в поисках спиртного.

Жертвами зверька стали в основном женщины и дети — обезьяна нападала на них и кусала, целясь в лицо. Разъяренную макаку удалось поймать и поместить в клетку в зоопарке.