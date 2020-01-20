Макак похитили из реабилитационного центра в Калуге

Макак привезли в Калугу из Брянской области. Сотрудники ГИБДД нашли их в автомобиле, который остановили для проверки документов.

Похитивший животных из центра реабилитации неизвестный скрылся из города. В прокуратуре считают, что злоумышленник мог продать обезьян. Ущерб государству оценили в сумму не менее 250 тысяч рублей.

После похищения макак завели уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы. Сейчас похитителя макак ищут. Кроме того, устанавливаются виновные, которые допустили кражу животных.

Расследование уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.