Обезглавленный труп нашли в подмосковном поле

Подозреваемый в убийстве студентки РУДН оказался любителем воровать Подробнее

По информации следователей, труп обнаружили 10 декабря в поле. Он лежал в 100 метрах от автобусной остановки на Никифоровском шоссе. Смерть же наступила примерно за сутки до того, как нашли тело.

Согласно предварительным данным, он мог приехать в лес, чтобы сфотографировать животных.

После случившегося специалисты осмотрели место происшествия, а труп отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается.