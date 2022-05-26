Фура с газовыми баллонами загорелась на Западном объезде Сергиева Посада

Жители Сергиево-Посадского городского округа в социальных сетях сообщили о серии взрывов на Западном объезде. Предварительно известно, что сдетонировали газовые баллоны в кузове фуры. В результате большегруз загорелся.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили, что сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного в 11:58.

«В 12:14 — ликвидация открытого горения на 15 квадратных метрах. В 12:58 — полная ликвидация огня», — подчеркнули в пресс-службе.

Пока не известно, стало возгорание причиной взрывов газовых баллонов или, наоборот, их детонация привела к пожару.

Местные жители опубликовали фото и видео с места событий.

Источник фото: Vk.com/sergievpnews

Водителей предупредили, что участок дороги от путепровода поселка Лакокраска до улицы Загорского перекрыли. На месте работают экстренные службы. Объехать участок можно по Московскому шоссе и Хотьковской улице.