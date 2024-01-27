Эксклюзив 27 января 2024, 21:53 «Обесточили полностью». Житель частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказал об обстановке на месте ЧП Житель пострадавшего дома в Ростове-на-Дону: здание полностью обесточили РИА «Новости»

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Частично обрушившийся дом в Ростове-на-Дону полностью обесточили. Об этом «360» сообщил местный житель.

По его словам, на место прибыли экстренные службы и представители власти.

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«Приехали все: пожарная, полиция <...>. Обесточили полностью дом. Администрация также приехала. И автобусы еще приехали, чтобы люди согрелись хотя бы немного. Вот так стоим, ждем. Вроде как сказали, некоторые подъезды смогут зайти собрать вещи хотя бы на первое время», — отметил мужчина.

По данным Telegram-канала Shot, жильцы дома несколько часов назад услышали скрежет и грохот. Люди выбежали на улицу и увидели, что часть здания покосилась и обрушилась. Из дома эвакуировали 80 человек. На место ЧП прибыли МЧС и скорая помощь. Частично разрушенное здание отключили от газоснабжения.

Представитель ГУ МЧС России по Ростовской области сообщил РИА «Новости», что сообщение о происшествии поступило в 20:00. Дом находится на улице Нариманова.