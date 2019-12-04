Обесточены жилые дома на юго-востоке Москвы

Пресс-служба МЧС по столице сообщила «360», что без электричества остались дома, расположенные на Ферганской улице, по Самарканскому бульвару, Ферганскому проезду и участке Волгоградского проспекта.

Причиной стало замыкание на электроподстанции, добавил источник «360». «Поступила заявка на возгорание по адресу Самаркандский бульвар 13, корпус 2. По этому адресу в трансформаторной будке произошло короткое замыкание без последующего горения. Однако в результате происшествия некоторые дома оказались без электричества», — сообщили в МЧС. Сейчас на месте работают специалисты ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».