Происшествия 29 ноября 2023, 10:32 Обесточенными после шторма остались 263 тысячи хозяйств на юге России РИА «Новости»: без электроснабжения из-за шторма остались 263 тысячи человек РИА «Новости»

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Полторы тысячи рабочих задействовали в восстановлении электроснабжения на юге России. После шторма без света остались еще более 263 тысяч абонентов в 372 населенных пунктах, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Собеседник агентства заявил, что по состоянию на утро 29 ноября электричество не восстановили в 372 населенных пунктах 54 муниципальных образований Крыма, Севастополя, Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республик. Без света остались свыше 263 тысяч человек. В аварийно-восстановительных работах задействовали более 440 бригад на 1,5 тысячи человек с использованием более 550 единиц техники.

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Сильные порывы ветра повредили инфраструктуру на юге России. За сутки восстановили электроснабжение свыше 80 хозяйств, в том числе в Запорожской области. Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что работы осложнили непредсказуемость погоды и сильный ветер.