24 марта 2024, 14:18
Обеспечены всем необходимым. Более 90 пострадавших при теракте остались в больницах Москвы
Заммэра Ракова: в больницах Москвы лечатся 92 пострадавших при теракте
В больницах Москвы остаются 92 пострадавших в результате теракта в Подмосковье, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее процитировали в Telegram-канале департамента здравоохранения города.
Состояние семи пациентов оценивают как крайне тяжелое, в тяжелом — еще 29 человек, среди которых двое детей. Пациентов с положительной динамикой состояния перевели из реанимации в профильные отделения больниц. Выписали уже 27 человек.
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Ракова заверила, что медпомощь пострадавшим в Crocus City Hall оказывается на самом высоком уровне.
«Лечением занимаются высокопрофессиональные специалисты, к оказанию помощи пострадавшим подключены все ведущие команды столичных врачей, разных профилей. Пострадавшим продолжает оказываться и психологическая помощь. Врачи прикладывают все усилия для оказания медицинской помощи всем пострадавшим в трагедии», — подчеркнула она.
Заммэра добавила, что больницы Москвы обеспечены всеми необходимыми лекарствами, расходными материалами и запасами донорской крови.
Кровь для пострадавших в теракте сдали уже более пяти тысяч жителей столицы и Московской области.
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Москва
Стрельба в Crocus City Hall
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