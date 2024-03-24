Происшествия 24 марта 2024, 14:18 Обеспечены всем необходимым. Более 90 пострадавших при теракте остались в больницах Москвы Заммэра Ракова: в больницах Москвы лечатся 92 пострадавших при теракте Unsplash

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В больницах Москвы остаются 92 пострадавших в результате теракта в Подмосковье, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее процитировали в Telegram-канале департамента здравоохранения города.

Состояние семи пациентов оценивают как крайне тяжелое, в тяжелом — еще 29 человек, среди которых двое детей. Пациентов с положительной динамикой состояния перевели из реанимации в профильные отделения больниц. Выписали уже 27 человек.

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Ракова заверила, что медпомощь пострадавшим в Crocus City Hall оказывается на самом высоком уровне.

«Лечением занимаются высокопрофессиональные специалисты, к оказанию помощи пострадавшим подключены все ведущие команды столичных врачей, разных профилей. Пострадавшим продолжает оказываться и психологическая помощь. Врачи прикладывают все усилия для оказания медицинской помощи всем пострадавшим в трагедии», — подчеркнула она.

Заммэра добавила, что больницы Москвы обеспечены всеми необходимыми лекарствами, расходными материалами и запасами донорской крови.

Кровь для пострадавших в теракте сдали уже более пяти тысяч жителей столицы и Московской области.