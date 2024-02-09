Происшествия 09 февраля 2024, 08:38 Объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пытались атаковать БПЛА Губернатор Клычков: система ПВО сбила БПЛА в Орловской области РИА «Новости»

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Военные сбили беспилотники над Орловской областью. Целью атаки могли стать объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью системой ПВО была пресечена попытка атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Пострадавших нет», — объявил он.

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Правоохранительные органы, по словам Андрея Клычкова, обеспечат безопасность жителей. Он призвал всех, кто заметит в небе беспилотник, сообщать об этом ФСБ, МВД или экстренным службам по единому номеру «112».

Военные сбили в общей сложности 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. Из них шесть уничтожили над акваторией Черного моря, пять в Брянской области, четыре — в Орловской, по два — в Курской области и Краснодарском крае. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о перехвате одного дрона над Брянским районом. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Президент России Владимир Путин назвал целенаправленные удары по гражданскому населению варварством. Он заявил, что российские войска в отличие от украинских наносили точечные удары по военным целям.