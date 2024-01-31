31 января 2024, 13:35
Объект связи пострадал в селе Тишанка под Белгородом из-за атаки дрона-камикадзе
Гладков: в Тишанке из-за атаки дрона-камикадзе пострадал объект связи
ВСУ атаковали село Тишанка с помощью дрона-камикадзе, в результате пострадал объект связи. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Населенный пункт, подвергшийся атаке противника, находится в Волоконовском районе.
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«В результате взрыва поврежден инфраструктурный объект связи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — уточнил глава региона.
Накануне, 31 января, Гладков сообщал об атаке дрона-камикадзе на село Старый Хутор Валуйского городского округа. В результате никто из местных жителей не пострадал. Но повреждения получил легковой автомобиль.
Тем же вечером дроны-камикадзе атаковали села Мокрая Орловка и Дроновка. В Мокрой Орловке взрыв повредил КамАЗ и линию газоснабжения, в Дроновке — экскаватор и линию электроснабжения, без света остались абоненты двух улиц.
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